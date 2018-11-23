Конфликт в Донбассе: Страны НАТО пошли на прямое участие

23.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР в очередной раз получила доказательства поставок в ВСУ оружия из стран НАТО.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» (г. Варшава) направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» (г. Киев) 23,5 тысычи мин М73 для 60-мм минометов LM-60D», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также напомнил, что в 2017 году Польша уже поставила для нужд ВСУ 50 единиц 60-мм минометов LM-60D.

По мнению Басурина, указанные боеприпасы в ближайшее время поступят в подразделения десантно-штурмовых войск и сил специальных операций вооруженных формирований Украины, оккупировавших часть территории Донецкой Народной Республики, в частности, в 3-й отдельный полк специального назначения и 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

«В этой связи, мы ожидаем усиления минометных обстрелов наших прифронтовых поселков на Мариупольском направлении, в том числе, с применением западных образцов вооружения, что будет демонстрировать прямое участие иностранного государства во внутреннем конфликте Украины против населения Донбасса», – резюмировал представитель оперативного командования ДНР.