Конфликт в Косово: сербская армия блюдет законы, албанские боевики хотят за рубеж

28.09.2021 16:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Парламентский комитет по вопросам безопасности и обороны порекомендовал Ассамблее Косово принять законопроект о возможности отправки Сил безопасности Косово (Forca e Sigurisë së Kosovës – FSK) в заграничные миссии.

Также комитет одобрил законодательную инициативу по проекту закона о парламентском представителе FSK.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в заседании Комитета приняли участие представители всех крупных албанских партий Косово за исключением созданной боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократической партии, которая не до конца решила свои кадровые вопросы после того, как ее руководство попало под Специальный суд по Косово в Гааге.

При этом нужно отметить, что существование FSK противоречит Резолюции 1244 СБ ООН, запрещающей албанским сепаратистам иметь свои вооруженные формирования. Что не мешает США и НАТО оснащать и вооружать их, приглашая к участию в международных миссиях (ради чего Комитетом и была принята вышеупомянутая рекомендация). А властям Приштины не таясь заявлять о намерении превратить FSK в полноценную армию , соответствующую стандартам НАТО.

При этом Сербия, подтянувшая свои вооруженные силы к административной границе с Косово, пересекать которую согласно Кумановскому военно-техническому соглашению, она не в праве, вынуждены выполнять международные договоренности, зная, что именно она, а не Косово станет мишенью для атаки Запада и его союзников.

Так в эфире TV Pink министр обороны Сербии Небойша Стефанович рассказал, что сербская армия повысила уровень боевой готовности по приказу президента Александра Вучича. При этом подобный режим относится к сербским подразделениям, находящимся в наземной зоне безопасности вдоль административной линии с Косово. Министр обороны заверил граждан, что «армия готова защищать свой народ», но повышение боевой готовности и присутствие сербских войск вдоль линии с Косово было «в первую очередь превентивным механизмом».

«Мы имеем право размещаться на нашей территории, никто не смеет указывать нам, что делать, это наше суверенное решение. Мы не нарушаем никаких международных соглашений, армия не вошла туда, куда не должна была входить», – сказал Стефанович.