Конституционный переворот Пашиняна

30.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

Оппозиционные партии Армении открыто говорят о конституционном перевороте, проведённом премьером Николом Пашиняном и его политическим окружением. Речь идёт о поправках, единогласно принятых во втором чтении на внеочередном заседании республиканского парламента 22 июня провластной фракцией «Мой шаг». Принятие поправок открывает пашиняновцам широкие возможности для манипуляций составом Конституционного суда республики, увольняя неугодных и назначая лояльных майданному режиму судей.

За изменения проголосовало 89 депутатов, без голосовавших против и воздержавшихся. Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещённая Армения» бойкотировали голосование.

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Согласно новым поправкам в отставку будут отправлены судьи Конституционного суда, занимающие свои должности суммарным сроком свыше 12 лет. Остальные судьи могут оставаться на должности до истечения установленного срока.

«Остальные» – это всего двое судей из девяти, включая председателя КС Грайра Товмасяна.

Весьма характерно, что в поправках речь не идёт о профессионализме и порядочности судей, а, всего лишь о длительности пребывания их на должности.

Не менее интересно, что фракция «Мой шаг» приняла поправки таким образом, что они вступают в силу без подписи президента Армении, хотя, по закону, любой законопроект, принятый на заседании Народного собрания, должен получить одобрение первого лица государства.

Тем самым, засевшие в парламенте майдауны делают из президента, находящегося «над схваткой» совсем уже декоративную фигуру» – «Скрипач не нужен. Сходи за песочком, родной!»

Бойкотировавшие голосование о конституционных поправках оппозиционеры объясняют свой отказ нежеланием участвовать в конституционном перевороте и заявляют, что будут пытаться оспорить принятые пашиняновцами изменения старым составом Конституционного суда.

В пятницу, 26 июня, поправки о КС республики вступили в силу и Пашинян лично, со сладострастием, объявил, что занимаемых должностей лишаются трое судей – Альвина Гюлумян, Феликс Тохян, а Грайр Товмасян перестаёт быть председателем КС.

Однако одна из отстранённых судей, Альвина Гюлумян, несмотря на заявление премьера, пришла на работу в Конституционный суд.

Гюлумян ткнула майдаунов мордой, пояснив журналистам, что поправки поправками, однако существует закон, регулирующий деятельность Конституционного суда, который Пашинян с присными тупо проигнорировали.

Согласно закону, должно созываться заседание суда, на котором принимаются решения об освобождении и принятие на должность каждого конкретного лица. Что же касается болтовни отдельных представителей исполнительной и законодательной власти, то это не является юридическим основанием для увольнения члена КС с должности.

Гюлумян пообещала, что поднимет вопрос о неправомочной отставке членов КС Армении в ЕСПЧ, но не собирается цепляться за кресло и защищать свой пост «силовыми методами».

Здесь следует заметить, что атака банды Пашиняна на Конституционный суд республики не была спонтанной. Ей предшествовали некоторые интересные события.

Во-первых, Пашинян начал войну против главы фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, натравив на него генпрокурора, Службу нацбезопасности и налоговиков, на том основании, что Царкукян – олигарх, а в Армении два года назад начата «деолигархизация».

Царукян в ответ обвинил Пашиняна в неспособности управлять государством и потребовал его немедленной отставки.

В поддержку Царукяна выступили избиратели партии «Процветающая Армения», но полиция быстро свинтила протест, арестовав 91 протестующего.

Что объясняет оппозиционно-фракционные настроения в армянском парламенте.

Кроме того, 18 июня под залог в $4,15 млн из-под стражи был освобождён экс-президент Армении Кочарян, обвиняемый в «антиконституционном перевороте», а по факту – в подавлении мартовского майданного путча 2008 года, в котором Пашинян принимал активнейшее участие, за что ненадолго присел на шконку, но вылетел на волю помилованным сизым голубем.

Пишут, что у Кочаряна таких денег нет, но за него согласились внести залог представители крупного бизнеса Армении.

Напомним, дело Кочаряна было передано на рассмотрение в Конституционный суд Армении в той его части, где говорилось об «антиконституционном перевороте». Члены КС должны были установить – действительно ли был «переворот», или слуги Пашиняна высосали его непонятно откуда, но, судя по всему, старый состав КС не горел желанием прогибаться под майданных опричников, так что Пашинян ещё год назад затаил недоброе.

Освобождение Кочаряна под залог Апелляционным судом Армении послужило сигналом к разгону КС.

Не удивительно, что глава Апелляционного суда Никогосян жалуется прессе о поступающих угрозах расправы над ним и его семьёй, так что следующей мишенью для разгона будет Апелляционный суд Армении вместе с его членами.

В общем, Пашинян продемонстрировал готовность идти на политические репрессии, в основании которых лежат его личная неприязнь к Кочаряну, его сторонникам и должностным лицам, не находящих законного повода для содержания экс-президента под арестом.

Куда заведёт Армению придурь премьер-министра – мы ещё увидим. Одно понятно, что ничего хорошего ждать не приходится от того, что союзное России государство возглавляет столь узколобый и мстительный человечек с улицы.