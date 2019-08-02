Корчинский пригрозил развалить Россию и потушить Сибирь

02.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы является исторически несостоятельным государством, а потому должна прекратить свое существование.

Об этом в эфире интернет-канала «Всемирно-Броварское телевидение» заявил находящийся в розыске в РФ экс-боевик и одиозный праворадикал Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московия не способна нести ответственность за Сибирь. Она не способна нести ответственность за эти территории, а значит эти территории должны быть отобраны у неё. Эта безответственность угрожает сегодня миру. Единственное, на что способна Московия – это отравлять угарным газом целый континент, нарушать международное право, права человека, и угрожать всем ядерным оружием. Причинять хлопоты и неприятности – это единственное, на что они способны. А нести ответственность они не могут.

Это «фейл стейт», государство, которое не сложилось. Не сложилась она давно, по факту своего существования. Это государство должно исчезнуть», – сказал Корчинский.

Также он считает, что именно противостояние России является главной геополитической функцией Украины.

«И великая функция, великая цель, наша великая геополитическая задача – помочь этому государству исчезнуть. Если весь мир уже настолько безответственный, что не может сам справиться с этой мерзостью, то это великая геополитическая миссия украинцев. Мы потушим Сибирь», – пообещал одиозный боевик.