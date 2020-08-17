Коронавирус накрывает Киев. Кличко ужесточает карантин

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

С 17 августа в Киеве ужесточили карантинные меры – в столице начали действовать ограничения желтой зоны по уровню опасности распространения коронавируса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в «желтой» зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%. С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения и запреты», – написал мэр.

Так, согласно распоряжению властей, с сегодняшнего дня вступили в силу следующие ограничения:

– киевлянам запретили находиться в общественных зданиях и транспорте без надетых масок;

– жителям столицы и гостям города необходимо находиться на улицах с документами, удостоверяющих личность;

– киевлянам запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

– проведение массовых мероприятий разрешено лишь при соблюдении следующего условия: не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие на открытом воздухе;

– участники мероприятий должны соблюдать физическую дистанцию не менее полутора метров, если они размещены стоя;

– заполненность залов кинотеатров и других заведений культуры не должна превышать 50% мест;

– общественный транспорт должен перевозить пассажиров лишь согласно количеству мест для сидения.

Кроме того, жителям столицы запретили посещать заведения соцзащиты, если там находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет услуги).

«Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько стремительно будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей, которые рядом», – добавил Кличко.

Отметим, в начале августа в министерстве здравоохранения Украины определили Киев как регион с «зелёным» уровнем опасности, который не предусматривает столь жестких карантинных мер.