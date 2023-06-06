Корреспонденты опровергли «наезд» Пригожина на военных

Михаил Рябов.  
06.06.2023 16:01
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил СМИ ошибочные данные о частичном занятии ВСУ поселка Берховка на флангах Бахмута/Артёмовска, утверждая, будто бы оттуда «драпают» регулярные российские части, что создаёт угрозу окружения недавно освобождённого города.

Сегодня в соцсетях появилась свежая запись из Берховки, которая подтверждает российский контроль над населенным пунктом.

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил СМИ ошибочные данные о частичном занятии ВСУ поселка...

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«Берховка, ДНР, которая в районе Артёмовска под контролем наших сил. Противник не зашёл в этот населенный пункт. С места сообщает 9-й полк», – комментирует запись телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Видео из Берховки, которую Пригожин вчера сдал чубам, заставив российские войска драпать», – язвительно отмечает социолог Денис Селезнёв.

Впрочем, обозреватель Борис Рожин предупреждает, что ВСУ не оставят попыток наступления на флангах.

«На Артемовском направлении противник продолжал нажимать на позиции ВС РФ у Клещеевки и Берховки, но пробиться в населенные пункты так и не смог, понеся при этом ощутимые потери. Тем не менее, противник тут явно намеревается продолжать нажим на флангах».

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