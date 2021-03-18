Косачев предлагает проглотить оскорбления от Байдена

18.03.2021, Москва, Олег Кравцов

России нужно искать точки соприкосновения с США, несмотря на обвинения американского обвинения Джо Байдена, назвавшего убийцей российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил недавно ставший зампредседателя Совета Федерации, до этого много лет возглавлявший комитет по международным делам Константин Косачев.

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Он считает, что сейчас Москве и Вашингтону надо искать точки соприкосновения, а не драматизировать ситуацию. По его мнению, с такими радикальными оценками, которые прозвучали в интервью, ни в коем случае нельзя соглашаться, однако в контексте того, как был задан вопрос и получен ответ, сказанное стоит воспринимать в большей степени как «оценки журналиста, а не президента США».

«В остальном я бы был приверженцем того, чтобы искать точки соприкосновения и позиции, которые нас объединяют. Сейчас есть для этого исторический шанс, поскольку сменилась администрация президента США.

Предыдущая администрация ничего не сделала для улучшения наших отношений. У нынешней же всё пространство возможностей по-прежнему присутствует. Поэтому пока я бы не драматизировал оговорки и концентрировался на том позитиве, который в наших отношениях может быть. Это в интересах народов России и США», – сказал Косачев.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях Байдена «истерику от бессилия» и оскорбление граждан РФ. А секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал это «крайней степенью агрессии, вызванной бессилием».

«Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – подчеркнул Турчак.

Напомним, что посол РФ покинул Вашингтон после оскорбительных заявлений Байдена.

Как сообщал «ПолитНавигатор», крымский политик жестко ответил Косачеву.

Летом 2020 года Косачев во время выступления записал в достижения России после распада СССР то, что Москва, получая многочисленные обращения от русских со всего бывшего Советского Союза, и не думала предпринимать ничего для возвращения отторгнутых сепаратистами своих исторических земель, уважая «территориальную целостность» лимитрофов.

В 2011 году Косачев, возглавляя комитет Госдумы по иностранным делам, заявлял, что Россия не будет требовать от президента Украины Виктора Януковича выполнения предвыборных обещаний о государственном статусе русского языка.