Косачев предложил сделать НАТО членом Совбеза ООН

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Нынешняя конструкция Совета безопасности ООН не является стопроцентно справедливой.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем я вижу несправедливость нынешней конструкции, помимо географической. Сейчас среди пяти постоянных членов Совета безопасности – три представляют Северо-Атлантический альянс. Они говорят одним голосом, у них консолидированная позиция. Нам не нужно три члена НАТО в пятерке постоянных членов Совбеза. Пусть они договариваются между собой, и в постоянном составе Совбеза будет НАТО, если они берутся проводить единую внешнюю политику», – сказал Косачев.

Он предложил предоставить одно из двух освободившихся в результате такой замены мест Африканскому союзу, «хотя у него нет такой внутриблоковой дисциплины, как у НАТО».