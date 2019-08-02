«Кошелек Януковича» положил глаз на крымские энергоактивы

02.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Украинский олигарх Сергей Курченко хочет приобрести солнечную генерацию в Крыму.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает деловое издание «Коммерсант».

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Отмечается, что большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков. Общая сумма долгов составляет порядка 60 миллиардов рублей.

В силу низкого российского тарифа на электроэнергию солнечная генерация стала нерентабельной, а потому, утверждает газета, банки готовы продать ее по оценочной стоимости, которой участники рынка считают 2,5–3,5 миллиарда рублей.

Источники издания говорят, что на покупку крымских солнечных электростанций (СЭС) мощностью более претендует Курченко, находящийся под санкциями США. Он якобы уже поднимал вопрос на совещаниях в правительстве РФ, предлагая финансовую модель дальнейшей работы станций. Один из собеседников уточнил, что Курченко готов приобрести активы по оценочной стоимости через аукционы. Такие торги могут провести крупнейшие кредиторы СЭС, российские госбанки, в рамках банкротств.

Уточняется, что Курченко уже владеет активами в Крыму. Ранее, связанная с ним компания купила нефтегазовую лицензию на шельфе полуострова, а в середине июля стало известно, что Курченко интересуется покупкой нефтебазы в Феодосии.

При этом ни у Курченко, ни в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Козака и Минэнерго ситуацию не комментируют. А глава Крыма Сергей Аксенов заверил издание, что не знает об интересе бизнесмена к крымским СЭС.

Напомним, что в домайдановские времена Курченко относили к так называемым «младоолигархам», а СМИ называли его «кошельком Януковича». После победы в Киеве путчистов в 2014 году Курченко перебрался в Россию.