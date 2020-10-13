Крах Пашиняна: В Армении назревает дворцовый переворот

13.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Две недели войны складываются для Пашиняна не лучшим образом. Похоже, майданный премьер проигрывает по всем фронтам – как на линии огня, так и во внешней и внутренней политике.

Судя по тому, как лихорадочно Пашинян ищет поддержки, обзванивая мировых лидеров, дело его пахнет керосином: фрау канцлерин Меркель Воваевич просвещал насчёт «права армянского народа на Карабах», но сочувствие получил только на словах, как, впрочем, от Макрона и Трюдо.

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Всецело поглощённому предвыборной борьбой Трампу вообще не до Пашиняна с его проблемами: в государстве-гегемоне, поражённом ковидом и мощнейшим внутренним расколом, дело идёт к новой гражданской войне в случае победы любого из кандидатов – ни одна из противоборствующих сторон уступать власть за здорово живёшь не намерена.

Из сообщений в СМИ стало известно, что Воваевич буквально оборвал телефон, названивая Путину, чтобы в очередной раз заручиться поддержкой России в случае перелома войны в пользу Азербайджана.

По-видимому, ответ Путина майдан-премьера не успокоил: «Обязательства России по ОДКБ на Карабах не распространяются».

И даже в попытке самопиара на войне Пашинян потерпел фиаско. Его политический противник, экс-президент Кочарян, первым покинул Ереван, чтобы в сопровождении лояльных ему генералов посетить места боевых действий, что вызвало резкий всплеск симпатий к опальному политику не только в НКР, но и в самой Армении.

И, в общем, надо отдать должное экс-президенту Армении, – его отъезд в воюющую республику выглядел совершенно естественным желанием помочь своим опытом и авторитетом попавшим в беду землякам.

На этом фоне запоздалая поездка закамуфлированного Пашиняна с закамуфлированной женой в Нагорный Карабах выглядела слабой попыткой политического фигляра отыграться по очкам и набрать хоть немного популярности.

А популярность в обществе Воваевичу сегодня нужна как хлеб, как воздух, поскольку он не только оказался не готов к новой конфронтации с Азербайджаном, но и стал одним из главных виновников кризиса.

Понадобилась война с ударами авиации и артиллерии, чтобы у многих в Армении началось прозрение: Пашинян годен всего для одной роли – уличного бунтаря и горлопана. И ни на что больше.

Самые популярные темы обсуждения внутри Армении – вовлеченность окружения Пашиняна в контрабанду сигарет и резко ухудшившиеся отношения премьера с силовиками, обусловленные кадровыми перестановками по принципу замены шила на мыло в полиции, армии и госбезопасности.

В начале июня Пашинян уволил глав Генштаба Артака Давтяна, СНБ – Эдуарда Мартиросяна, полиции – Армана Саркисяна, причём руководство «безпеки» и полиции не продержалось на должности и трёх месяцев.

Увольнение главных силовиков произошли вовсе не по причине их профнепригодности. Пашинян осерчал на них за нарушение запрета на массовые мероприятия во время карантина – посещение свадьбы. И вместо того, чтобы влепить провинившимся строгий выговор, уволил со службы. Чтобы, дескать, «знали дисциплину».

Впрочем, замена в прошлый четверг 29-летнего главы Службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна на Микаэла Амбарцумяна выглядит как раз обоснованным решением.

Кярамян – отмороженный соросёнок, не имевший опыта работы в системе госбезопасности, основной деятельностью которого было выявление и зачистка власти Армении от симпатизирующих России госслужащих. Таким образом, его отставка похожа на жест отчаянья и одновременно сигнал российскому руководству в «коррекции курса».

Аргишти Кярамян, русофоб и соросёнок, бывший глава СНБ Армении.

Сложно сказать, как в Кремле отреагировали на то, как Пашинян внезапно рванул на себе тельняшку. Скорее всего, отставки одного-единственного соросёнка, пусть даже с ключевой должности, маловато будет для потепления отношений, поскольку на других важных и не очень постах этих паразитов расселось аномальное количество, включая СНБО, МИД, экономику и финансы.

Уж больно свежи в памяти явные недружественные действия армянских властей по выдавливанию русского языка из школ, «оптимизация» сетки вещания от российских телеканалов, а также уголовные дела против российских дочек РЖД и Газпрома.

И вообще, незаметно, чтобы Пашинян открыто поменял политическую ориентацию Армении, разорвав отношения с фондами Сороса и армянскими советниками из США, тесно связанными с Госдепом, из-за которых у республики и возникли сегодняшние трудности.

Наблюдатели отмечают, что самодурская кадровая политика Пашиняна, направленная на замену чиновников по принципу личной лояльности премьеру, вызывает глухое недовольство в среде госслужащих. При этом, за ситуацией внимательно следят его политические оппоненты из окружения свергнутого Саргсяна, «которые никуда не делись». По мнению ряда экспертов, в Армении назревает дворцовый переворот, для которого война в НКР может послужить катализатором.

Другими причинами провала 2,5-годичного правления Пашиняна называются отсутствие экономической программы, внятной повестки дня, а также общественная нервозность из-за войны и пандемии ковид-19.

Армянское общество дезориентировано метаниями элиток между крайними устремлениями в сторону Запада, не получая взамен ничего, кроме одобрительного похлопывания по плечику, и критической зависимостью в экономике и безопасности от России и интеграционных структур ЕАЭС/ОДКБ с регулярными плевками в колодец, из которого самим же приходится пить.

У китайцев, кажется, есть пожелание недругам, «чтоб вы жили в интересное время». Имеется в виду, судьба экстремала – из огня да в полымя.

В любом случае, Пашинян не тот лидер, с которым Армения достигнет не то что процветания – обычной стабильности. И он же – виновник войны и вообще турбуленции, из которой никак не может вот уже более двух лет вырваться Армения. Или кому-то никак не надоест жить в «интересное время»?