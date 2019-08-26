Кравчук обещает убивать москалей, пока есть руки и зрение

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Каждый украинец должен следовать примеру националистических батальонов, которые в 2014 году первыми поехали на Донбасс убивать русских, пока киевские власти были в замешательстве.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – не жертва, Украина защищается от России, защищается всеми силами… Пока у меня есть зрение и руки, я буду на своём пороге убивать каждого, кто придёт в мой дом. Каждого. Как враг. Буду убивать. Другого выхода нет.

И каждый человек должен себе [это] сказать, и добробаты, которые создались, когда не было ничего, – ни власть, никто, они были запуганы и бегали направо и налево, не знали, куда вперёд идти. Пошли эти добробаты и остановили врага», – заявил Кравчук.