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09.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина
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Кравчук: Ситуация меняется не в пользу России

Новости Украины

Запад начал вникать в процессы на Донбассе и постепенно давит на Москву, чтобы заставить выполнять нормы международного права.

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, ситуация становится не в пользу России.

«Любые планы в отношениях с Россией могут быть реальными, если Россию поставить в такое положение, чтобы она выполняла нормы международного права. Если этого не добиться, то никакие планы на Россию не влияют. Поэтому я верю, что сейчас, после какого-то периода, последний год где-то, я называю такую цифру, и Европа, и США все больше начали вникать и понимать реально что происходит на Донбассе, что произошло в Крыму, какие причины, кто главный источник войны, кто главный источник агрессии.

И благодаря такому пониманию, хотя для этого требовалось и время, и жертвы, особенно для Украины, ситуация изменилась. И меняется не в пользу России – это я вижу, это становится очевидно. Любые заявления и действия России уже не воспринимаются как реальные факты и не воспринимаются на веру», – заявил Кравчук.

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