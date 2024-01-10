Кривонос в ярости: «Русские ДРГ оборзели – десятками косят ВСУшников»

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 19:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Самая большая проблема организации украинских силовых и оборонных структур заключается в том, что пиар идёт впереди профессионализма и логики.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самая большая проблема организации украинских силовых и оборонных структур заключается в том, что пиар...

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«Силовые структуры должны заниматься – одни должны не делать мини-рейды в Белгородскую область, а заниматься непосредственно диверсиями в глубоком тылу врага и уничтожать заводы. Другие пиарные организации не рассказывать о тысяче уничтоженных танков, а бороться с диверсионно-разведывательными группами РФ, которые просто оборзели и безнаказанно убивают десятки украинских воинов в Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Каждый должен заниматься своей работой, тогда, может, и в стране будет порядок. А те ресурсы, которые тратятся на их мини-пиарные действия, отдайте вооружённым силам. Тогда, наверное, и порядка будет больше.

Одни должны ловить шпионов, другие проводить диверсии в глубоком тылу врага, третьи воевать на переднем крае, и тогда в стране будет порядок. А когда пиар идёт впереди практичности и логичности, я уже не говорю профессионализма, тогда порядка никогда не будет», – возмущался Кривонос.

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