Кривонос в ярости: «Русские ДРГ оборзели – десятками косят ВСУшников»

Самая большая проблема организации украинских силовых и оборонных структур заключается в том, что пиар идёт впереди профессионализма и логики.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Силовые структуры должны заниматься – одни должны не делать мини-рейды в Белгородскую область, а заниматься непосредственно диверсиями в глубоком тылу врага и уничтожать заводы. Другие пиарные организации не рассказывать о тысяче уничтоженных танков, а бороться с диверсионно-разведывательными группами РФ, которые просто оборзели и безнаказанно убивают десятки украинских воинов в Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Каждый должен заниматься своей работой, тогда, может, и в стране будет порядок. А те ресурсы, которые тратятся на их мини-пиарные действия, отдайте вооружённым силам. Тогда, наверное, и порядка будет больше.

Одни должны ловить шпионов, другие проводить диверсии в глубоком тылу врага, третьи воевать на переднем крае, и тогда в стране будет порядок. А когда пиар идёт впереди практичности и логичности, я уже не говорю профессионализма, тогда порядка никогда не будет», – возмущался Кривонос.