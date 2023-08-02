Крупнейшая левая партия Молдовы объявила кандидата на пост мэра Кишинёва

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Партия социалистов Республики Молдова определилась с кандидатом на пост мэра Кишинёва в ходе предстоящих местных выборов. Им стал 40-летний Адриан Албу.

Об этом сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Адриан Албу по профессии юрист. Он был помощником председателя фракции ПСРМ Зинаиды Гречаной в парламенте страны, а после её избрания спикером законодательного органа был назначен генеральным секретарём парламента Республики Молдова. Сегодня Албу является депутатом парламента и входит во фракцию Блока коммунистов и социалистов. Он женат, отец троих детей.

«Хочу заверить вас, что Адриан Албу, как мэр Кишинёва, будет твёрдо выполнять предложенную социалистами программу развития. Речь идёт о той программе, за которую горожане так же проголосовали в 2019 году. Только на этот раз развитие Кишинёва будет осуществляться без политических интриг, без полумер, без нытья, без предательства собственного электората и собственной команды, как это сделал, к сожалению, наш бывший кандидат Ион Чебан, который сначала воспользовался поддержкой команды и социалистической власти, в том числе с финансовой точки зрения, а потом вдруг стал правым политиком, отказался от серьёзных проектов для Кишинёва и начал делать ошибки в управлении городом», – заявил экс-президент Молдовы, исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Додон в ходе представления кандидата.

В Кишинёве и особенно в его пригородных сёлах доминируют прозападные настроения. Поэтому город долгое время был неблагоприятен для кандидатов в мэры от левых партий. Проигрывали выборы градоначальника даже такие тяжеловесы, как Игорь Додон и Зинаида Гречаная.

Исключение составил Ион Чебан, бывший секретарь по идеологии Партии социалистов. Однако после вступления в должность он решил начать собственный политический проект, вышел из команды ПСРМ и резко сдвинулся в прозападную сторону: он заявил, что считает свой родной язык румынским, назвал Россию агрессором, а Крым «оккупированной украинской территорией», организовал в Кишинёве концерт украинской агрессивно-русофобской группы «Океан Эльзы».

Социалисты долго не могли определиться с кандидатом в мэры на этих выборах: называли и главу Исполкома партии Игоря Додона, и вице-спикера парламента Влада Батрынчу. Ни один из них не изъявлял желания быть кандидатом в городе с недружественным электоратом.