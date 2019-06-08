Крупные корпорации присматриваются к третьему городу России

08.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Крупные международные корпорации заинтересованы в работе в российских регионах. В частности, речь идет о «третьей столице» РФ – Новосибирске. Мэр города Анатолий Локоть принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого прошли встречи с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Экономический форум – это площадка для переговоров, обмена мнениями, заключения соглашений. Здесь собираются эксперты, руководители, заинтересованные в реализации различных проектов, в том числе важных и для нашего города… Мы провели ряд встреч с крупными компаниями российского и международного уровня: PepsiCo, Хейнекен, СГК. Состоялись важные переговоры с компанией «СИТРОНИКС» о взаимодействии в области построения умного города, безопасного города, развитии цифровых технологий. В этой сфере у нас хороший задел с несколькими компаниями, в частности, с ПАО «МТС». Для Новосибирска очень важно, что актуализируются многие проекты, о которых мы говорили, здесь происходит их окончательное оформление», – заявил Локоть.

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Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу Минэкономразвития России о переносе штаб-квартир крупных государственных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы.

Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.