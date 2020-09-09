Крым без воды: Прогнозы становятся хуже, чиновники упустили момент

09.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Режим жесткой экономии воды, введенный в Крыму из-за засухи и украинской блокады, может быть продлен до марта следующего года. Об этом в своем блоге сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже несколько дней вода в Симферополе и Бахчисарае, а также в пригородах, поступает графику – по несколько часов с утра и вечером, но и он не всегда соблюдается.

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«Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года», – заявил Гоцанюк.

По словам чиновника, из-за аномальной засухи и отсутствия осадков в этом году, питавшие Симферополь и Бахчисарай водохранилища пересохли. Сейчас правительство ищет альтернативные источники водоснабжения. Среди них – добыча воды из артезианских источников:

«Проведена работа по поднятию воды из артезианских источников, введены в эксплуатацию Ивановский и Вилинский водозаборы. Продолжается поиск других подземных источников. Нам необходимо увеличить подъём артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно», – сообщил он.

Помимо пересохших водохранилищ проблемой крымского ЖКХ являются еще и устаревшие коммуникации, замену которых не проводили со времен СССР. Из-за этого потери воды по сетям достигают, по разным оценкам, 80%.

«Отдельная проблема – потери в водопроводных сетях. Уже выделено 230 млн рублей на решение этого вопроса и дополнительные средства на текущий ремонт и оперативное устранение возникающих аварий на сетях водоснабжения… Принято решение заявиться в Федеральную целевую программу по реконструкции действующих и строительству новых водопроводных сетей. Надеюсь, федеральное правительство пойдёт нам на встречу в этом вопросе», – написал Гоцанюк.

Вода, которая подается в населенные пункты Бахчисарая, Симферополя и районов, не всегда может считаться питьевой. Например, жители ряда микрорайонов Симферополя и пригородного поселка ГРЭС жалуются на коричневую жижу, которая течет из кранов вместо воды. На пресс-конференции в Симферополе гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов признался, что происходит это из-за резко опустившихся горизонтов водозаборов:

«Горизонты опускаются, мы выкачиваем чистую воду, а весь ил остается. Тем более, при таких температурах цветут водоросли. Как результат мы имеет такую исходную воду. Я тоже столкнулся с тем, что в кране течет мутная вода», – заявил Баженов.

Фильтровать эту воду, по его словам, нецелесообразно, потому что при этом большое ее количество спускается в канализацию: «После каждого фильтрацикла мы сбрасываем в канализацию 2,5 тысячи кубометров на каждом сооружении. Увеличить частоту фильтрации с 24 часов на 12 мы не можем».

Директор предприятия пообещал в ближайшее время организовать подачу на ГРЭС артезианской воды из Вилино и Ивановки. «Артезианскую и только её погоним на ГРЭС, а воду из Симферопольского и Партизанского водохранилищ туда транспортировать не будем», – сказал он.

Для обеспечения жителей крымской столицы водой в каждый микрорайон привезли специальные емкости, но только за первые сутки вандалы повредили пять бочек.

«За сутки пробито топором пять емкостей. Ещё в одной проделали отверстие гвоздём. Они непригодны теперь. Мы делаем всё возможное, чтобы горожане все были с водой, уважайте, пожалуйста, чужой труд, у нас нет возможности закупить ёмкости быстро», – пожаловалась на одном из совещаний глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Госкорпорация Ростех заявила о планах запуска в производство опреснительных установок, которые позволят полуострову справиться с вододефицитом.

«Наша разработка призвана решить проблему дефицита пресной воды. Она может применяться для опреснения воды практически любого моря, независимо от ее состава и уровня содержания солей. Большой потенциал для применения таких установок есть, например, в Крыму», – передает пресс-служба корпорации слова исполнительного директора Олега Евтушенко.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» подтвердил планы властей использовать опреснительные установки.

«Мы на протяжении многих лет работали над программой устойчивого водообеспечения Крыма и предполагали разные методы. Это касается и новых источников пресной воды, есть и предложения о бурении скважин. Причем, скважин глубже, чем бурится сегодня – на глубину более пятисот метров. Это использование палеорусла – то есть, это русла рек, под которыми проходят еще палеорусла и их можно использовать для дополнительных источников пресной воды. Причем, вода там течет в десятки или даже сотни раз медленнее, чем по руслу реки. Понятное дело, что более предметно стали говорить об использовании опреснительных установок. Похоже, что они появятся в Крыму и будут использоваться для обеспечения водой», – заявил Цеков.

Доцент геофака Крымского федерального университета Сергей Киселев считает, что в последние годы власти уделяли проблеме водообеспечения Крыма недостаточно внимания и пропустили «тревожный звонок».

«В Крыму за 100-150 лет гидрогеологами была проделана огромная работа по изучению водного баланса, источников поступления воды, оценка их запасов, но особенно в украинское время многие сооружения, которые были построены в советский период, пришли в негодность. Исследовательская сеть была практически разрушена, исследования почти не велись, и по инерции до сегодняшнего дня никто толком этим не занимался.

Северо-Крымский канал, о котором сегодня много говорят, с одной стороны, являлся благом, но, с другой, – не всегда его работа приносила пользу. Это было связано с особенностями режима почв, приводило либо к засолению, либо к промыванию почвы, то есть, выносу из почвы минеральных веществ. Это очень тонкие процессы, поэтому здесь необходимы специалисты.

То, что у нас очень часто руководят такими отраслями люди, которые, хоть и профессиональные чиновники, но не специалисты в области изучения природных явлений, это и дает такой эффект.

Конечно, погоды, которые стояли с 14-го года, они смягчали проблему, выпадало достаточно большое количество осадков там, где это было нужно – с гор наполнялись водохранилища, но последние два года, когда был дефицит осадков, прозвучал «тревожный звоночек». Но, на мой взгляд, правильные выводы из этого сделаны не были».

Киселев также считает, что решить проблему водообеспечения полуострова может целая система мер, а не отдельные попытки перебросить воду между водохранилищами и вызвать осадки при помощи самолета:

«Те меры, которые предлагаются, носят частный и несистемной характер. Должны существовать какие-то координирующие, исследовательские органы, а у нас дело доходит до того, что основная кузница кадров, где готовят специалистов, сейчас находится в процессе реорганизации, и может получиться так, что прославленный геофак нашего университета в следующем году фактически прекратит свое существование.

Эти непродуманные подходы и приводят к таким печальным результатам. Ни отдельный самолет, ни переброска воды с одного водохранилища в другое проблему не решат. Необходимо восстанавливать всю систему прудов, водохранилищ, перехватов осадков в балках, строить накопители.

То есть, нужна большая исследовательская и, самое главное, практическая работа, к которой должны быть привлечены как специалисты федерального уровня, так и те, кто знает местную специфику. Бюрократией здесь ничего не решить», – поясняет Киселев.