Крым готовится экономить воду

11.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Новые нормативы потребления коммунальных услуг будут введены в Крыму с 1 января 2019 года. Они коснутся, прежде всего, услуг водоснабжения. Изменения призваны стимулировать потребителя к экономному расходованию питьевой воды в условиях дефицита водных ресурсов в условиях блокады полуострова Украиной.

Об этом сегодня на заседании Совета министров Крыма заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет по определенной планке по водопотреблению, после которой вводится коэффициент. С 1 января все меры должны вступить в действие», – сказал Аксенов.

Водные ресурсы Крыма ограничены после того, как в 2014 году Украина перекрыла Северно-Крымский канал, который доставлял на полуостров днепровскую воду. Если южные районы пока не испытывали дефицита за счет горных водохранилищ, то в Северном Крыму нехватка ощущается. Проблему пытаются решить за счет бурения новых скважин, но качество и количество воды там неудовлетворительное.