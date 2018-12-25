25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Севастополь, Украина
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Крым и Севастополь не хотят сливаться

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов не стал отвечать на вопрос, кого он видит руководителем Севастополя в случае слияния двух регионов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я на такие вопросы не отвечаю. У меня таких планов нет и не было. Подобные решения только Владимир Владимирович может принимать, если такая целесообразность у него возникнет. У меня никаких мыслей в эту сторону нет и не было. Своих задач хватает. Севастополь братский регион, самый ближний, но это не моя зона ответственности», – сказал сегодня Аксенов на пресс-конференции в Севастополе.

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Днем раньше против слияния регионов выступил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

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