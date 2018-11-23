23.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Строительство, Транспорт
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«Крым наше все» – министр транспорта РФ

Министерство транспорта РФ дополнительно выделило Крыму в этом году 4 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог.

Об этом на встрече с сенаторами РФ заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

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«На полуострове есть над чем поработать. Крым только встраивается в нашу систему с точки зрения дорожных фондов. Там фонд заработал в этом году, но пока наполнен очень слабо. Поэтому мы включили Крым в проект «Безопасные и качественные дороги», чтобы была возможность финансировать не только капитальный, но и текущий ремонт», – сказал Дитрих.

Он заверил, что федеральный центр будет продолжать вкладывать в дорожную сеть полуострова.

«Крым наше все. Мы вкладывали и вкладываем в дорожную сеть. «Таврида» строится. В этом году три полосы дополнительно будут построены к существующей дороге. 145 км из 250 будет сделано сразу в четырехполосном исполнении. Мы идем опережающими темпами по этой дороге», – сказал Дитрих.

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