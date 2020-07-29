Крым подвергся драматическому туристическому стресс-тесту

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Коронавирус, остановивший крымскую туротрасль в мае и июне, помог заработать местным отельерам в июле, когда на полуостров массово стали приезжать туристы с материковой части России.

Как результат – цены на отдых в Крыму значительно выросли, а свободных мест в отелях практически не осталось.

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Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил эксперт общенационального союза индустрии гостеприимства Анатолий Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те отели, у которых были брони на май и июнь, они вынуждены были перенести своих гостей на июль месяц. И мы столкнулись с какой ситуацией – закрытые границы, нет альтернативы и, с учетом тех гостей, которые перенесены на июль, с учетом супер спроса, отельеры вынуждены были либо поднять цены, либо быстро быть заполненными, что собственно и случилось…

Сейчас, действительно, случилось так, что в Крыму и Севастополе загружены отели. У нас, к сожалению, нет больше отелей – все исчерпано. Потому что сезон, он не просто сдвинулся – наложились одни брони на другие и сейчас уже остались «окошки» в частном секторе, которые не есть порой хорошо», – заявил Тарасенко.

С ним согласилась блогер Алена Бардовская. По ее словам, ситуация с загрузкой в Крыму изменится, как только для отдыха россиянам станет полноценно доступна Турция.

«Я на прошлой неделе общалась со знакомым, который занимается сдачей жилья в Ялте, и он мне сказал, что на июль бронировки просто настолько, что он нанимает друзей, маму, жену, чтобы они все отвечали на звонки. Это просто, говорит, невозможно – сезон просто ужасно. А на август у него очень много свободных бронировок было. Люди были в ожидании».

Блогер подчеркнула, что отдых в Турции будет в этом сезоне в разы дешевле, чем в Крыму.

«Как только открыли Турцию, я открыла сразу посмотреть на семь дней, сколько это будет стоить на семью – отель три звезды all inclusive – 40 тысяч рублей на двоих. Представляете себе, на неделю. Да, там номер не супер люкс, и вторая линия, но у нас в Крыму за 40 тысяч у тебя тоже не будет супер люкс еще и с перелетом на двоих…

Сейчас, я думаю, эти по 40 тысяч билеты разберут – ну ладно, будет 60 тысяч на двоих, но это не те деньги, которые сейчас в июле содрали со всех. У меня все, кто вернулся назад, они говорят – это какой-то ужас, мы потратили за десять дней двести тысяч. Мы могли в Турции за эти деньги вообще не париться», – рассказала блогер.