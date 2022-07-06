Крым просит у центра денежной компенсации за подпорченный курортный сезон

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Новости Украины

Крым будет просить финансовой помощи из федерального бюджета на покрытие недополученных доходов от курортного сезона.

Несмотря на заверения Минкурортов республики, сезон «не поехал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совещании по проблемным вопросам Судака глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру курортов Вадиму Волченко разработать предложения по оказанию помощи туроператорам, отельерам, объектам общепита, экскурсоводам и иным представителям сферы гостеприимства, которые не получили ожидаемый поток клиентов.

«Готовьте свои предложения, – подчеркнул глава региона. – Я знаю, что Зарина Валерьевна (Догузова, глава Ростуризма – прим. ред.) готовит доклад президенту, в том числе, что в Крыму из-за отсутствия авиационного сообщения, объекты размещения, предприятия общепита, экскурсоводы и многие другие разного рода деятельности недополучат доход, и это будет значительно по этому году».

По словам Волченко, в Судаке на начало июля загрузка объектов размещения составляет 43%.

«В значительной степени отвалилась социальная составляющая – это то, что касается государственных контрактов, потому что на торги выходили с авиасообщением, – пояснил министр курортов. – Мы сейчас находимся в контакте с департаментом соцзащиты правительства Москвы, чтобы выйти на новое соглашение еще в этом сезоне».

Прежде министр курортов убеждал в том, что с 20 июня загрузка крымских курортов выйдет на привычный уровень в 70-80%, а доля туристов, добирающаяся в Крым авиатранспортом не столь велика, и ее компенсируют нарастающие перевозки по железной дороге. Однако Крымская железная дорога заявила, что максимум ее возможностей – это 2,3 миллиона пассажиров в курортный сезон, что только на треть восполняет мораторий на гражданские полеты. Дефицит билетов на поезда и «закрытое небо» переориентировали отпускников на курорты Сочи, где в этом сезоне на купание в море выстраивается очередь.

Падение на 30% от показателей сезона-2021 прогнозировал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его оценке, Крым получит 6,5 миллионов туристов по итогам этого года, что в украинскую бытность было рекордом для курортов полуострова.