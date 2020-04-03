03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Транспорт
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Крымчанам разрешили передвигаться на личных автомобилях




Крымские власти разрешили передвигаться по населенным пунктам на личном транспорте тем, кто едет в больницы, продуктовые магазины, к родителям и на дачу.

Об этом говорилось сегодня на заседании штаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам премьер-министра республики Юрия Гоцанюка, при этом, водители должны соблюдать меры предосторожности и сообщать правоохранителям адреса пребывания.

«Если объект там, где расположены продукты питания, находится не в шаговой доступности, конечно, разрешено ездить на личном автомобиле. Конечно, если больница или ближайший медпункт, в котором надо оказать помощь, она тоже не находится в шаговой доступности, конечно, это требует проезда на личном автомобиле. Что касается дач, а на дачах, как правило, начаты уже весенние полевые работы, кто-то высаживает рассаду, на дачах находятся домашние животные, поэтому, конечно, тоже проезд разрешен», – заявил Гоцанюк.

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