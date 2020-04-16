Крымская полиция начнет штрафовать москвичей

16.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

С сегодняшнего дня сотрудники линейной полиции в Крыму будут оформлять административные протоколы на прилетевших в республику жителей других регионов, не имеющих разрешение на пребывание на полуострове.

Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудниками полиции крымского линейного управления МВД России на транспорте с сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москва, Московской области, городе Санкт-Петербурге и иных регионах Российской Федерации, которые прибывают на территорию Республики Крым авиационным или железнодорожным транспортом, без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым, на территории международного аэропорта Симферополь, железнодорожного вокзала будут составлены материалы за нарушение режима самоизоляции.

По части ст. 26 КоАП Российской Федерации за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», – заявил Гоцанюк.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 37 человек с подтвержденным заболеванием COVID, из них 14 человек выздоровели и были выписаны из больниц.