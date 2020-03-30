Крымские леса изолируют от людей

30.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму на три недели ограничили посещение лесов. Об этом на заседании штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, несмотря на фактическое введение карантина в Крыму и призывы к самоизоляции, за прошедшие выходные крымский лес посетило большое количество людей.

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«В результате мониторинга пожарной опасности в лесах, на прошедших выходных государственными учреждениями, отнесенными к ведению Минприроды Крыма, установлено посещение лесов порядка 7,5 тысячами человек. На сегодняшний день в мониторинге пожарной опасности в лесах и лесных пожаров принимает участие 88 человек личного состава учреждений лесной отрасли. Будет задействовано 33 группы и 31 автомобиль», – заявил Рюмшин.

Кроме того, в рамках борьбы с новым коронавирусом администрация Ялты вместе с МВД огородила набережную, закрыв доступ для гостей и жителей южной столицы, также в Крыму запретили посещать Красные пещеры и ряд мест, где возможно скопление людей, а в городах по громкоговорителям призывают население оставаться дома.

Крымский журналист, руководитель филиала НТВ на полуострове Олег Крючков, в своем блоге посчитал такие меры действенными, поскольку население полуострова в минувшие выходные в массе своей проигнорировало призывы к самоизоляции.

«Можно и дальше беспечно жарить шашлыки и забивать на все карантинные меры. Можно, но не долго. Вы вынуждает власти ввести ограничения, сто метров от дома, как в Москве. Только гулять с собакой или выносить мусор. Шутки кончились, в Москве ударными темпами строят инфекционки, в центральном парке Нью-Йорка ставят госпитальные палатки, в Крыму развернуты обсерваторы. Кто не понимает, обсерваторы – это чумные бараки. В Европе сотнями умирают люди, сорок процентов больных на вентиляции – до сорока лет. Это не ОРВИ и не диарея, это кладбище и могила с видом на море!», – написал Крючков.