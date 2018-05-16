16.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Крымский мост резко развернул украинскую пропаганду

В Киеве стали менять риторику по отношению к Крымскому мосту, открытому накануне президентом России Владимиром Путиным.

Так, бывший крымчанин, украинский пропагандист Александр Янковский заявил, что в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив нет ничего сложного и у России есть опыт в возведении объектов подобного рода.

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Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет ничего сверхсложного, сверхневозможного в том, чтобы построить этот Керченский мост. Потому что сравнивать ситуацию с 1944-45 годами некорректно. Технологии пошли вверх, изменились абсолютно, и в России есть опыт строительства таких больших сооружений. Там есть остров Русский, кажется, около Владивостока, где на море построен большой мост, есть большое строительство через речки. Можно по разному относиться к качеству – мы не можем сейчас проверить, и нет такого объективно, как тот мост построен, с каким качеством и как долго простоит», – заявил Янковский.

Напомним, еще недавно украинская пропаганда вещала, что мост не будет достроен, позже упорно не замечала темпов и масштабов его строительства, а уже сегодня уверяет в том, что мост достанется Украине после «возвращения» полуострова.