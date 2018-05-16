16.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Крымский мост: сложности геологии и политики

Сложности при строительстве Крымского моста создавала не только геология Керченского пролива, но и политики Украины и Запада, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мост строился в сложнейших геологических и сейсмических условиях. Да что уж греха таить, и в сложнейших международных политических условиях. Какое давление, сколько дезинформации еще до начала строительства. Многие западные и украинские СМИ систематически пытались дискредитировать процесс его возведения. Нападки и вбросы со стороны политиков и чиновников, общественников», – сказала Захарова.

Она отметила, что при строительстве моста Россия получила опыт, которым готова поделиться с западными партнерами.

«Это грандиозный опыт, которым мы готовы поделиться с зарубежными партнерами. Приглашаем всех в Крым», – сказала Захарова.

Длина Крымского моста составляет 19 км, пропускная способность – 40 тыс автомобилей, 47 пар поездов, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в сутки. Это самый протяженный мост в России и Европе. Его возводили 10 тыс человек. При строительстве были найдены сотни взрывоопасных предметов и 1 млн археологических находок, в том числе, артефакты, претендующие на уникальность.