«Кто эти люди?» – Бабченко включил дурака, якобы впервые увидев в Киеве нациков

19.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Если в воюющей стране вдруг откуда-то появляются парамилитарные образования, марширующие по столице, – это полное безобразие.

Об этом в эфире «Радио-НВ» заявил беглый российский либерал Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня напрягают все эти парады с «Нацдружинами». Я смотрю, не понимаю, что происходит…Извини меня, у тебя по центру города, по центру столицы маршируют колонны парамилитарных образований, и это демонстрация силы чистой воды, это бряцание оружием», – заявил журналист.

«Другое дело, я не знаю, разбегутся они, не разбегутся, титушки это или не титушки, но на данный момент факт остаётся фактом: какая-то сила (мы не знаем, кто это, мы можем только подозревать, потому что доказательств нет) организует какие-то парамилитарные образования в воюющей стране с агрессором, нависающим с севера и с востока, полностью поехавшим головой, только и ждущим здесь раскачки ситуации, чтобы ввести свои «миротворческие войска».

И вот эти парамилитарные образования ходят по столице с какими-то своими требованиями, какими бы они вообще ни были. Это что такое, это что за образования, это кто эти люди?» – добавил Бабченко.