Кучма стал «персональным тормозом» минского процесса

24.10.2019, Киев

Украина отказалась выполнять подписанную недавно «формулу Штайнмайера», выдвигая на первый план все новые требования.

Так, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма на встрече с европейскими политиками заявил, что в представлении Киева политическая часть договоренностей должна быть выполнена после милитарной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Леонид Кучма подчеркнул: решение вопросов безопасности должно стоять на первом месте – речь идет о полном прекращении огня, выводе с территории Украины иностранных вооруженных формирований и военной техники, возобновлении Украиной контроля над украинско-российской границей. Только после этого можно переходить к политическому блоку», – заявила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По мнению российского политолога Алексея Чеснаков, высказывания Кучмы – это очередной «креатив» украинского руководства, который лишь тормозит процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

«Во-первых, выполнение пунктов в сфере безопасности должно быть поэтапно синхронизировано с выполнением политической части Минских соглашений. Это необходимо в любом процессе мирного урегулирования и странно, что Кучма этого не понимает или не хочет понимать.

Во-вторых, прежде чем что-то синхронизировать необходимо показать – что и как в части политических обязательств собирается выполнить Украина. Поскольку то, что сейчас предлагает украинская сторона и не соответствует Минским соглашениям, и не обсуждено с республиками Донбасса, то этим очередным «креативом» Кучмы можно просто пренебречь.

Было бы продуктивнее, если бы в Киеве не «креативили», а делали необходимую домашнюю работу. Иначе будет как с «формулой Штайнмайера» – все равно подпишут, только время потеряют. Впрочем, может Кучма именно этого и добивается. Тогда осталось понять, знает ли президент Зеленский, что его представитель в Контактной группе выступает «персональным тормозом» мирного процесса и несет ли за кучмовский саботаж он свою ответственность как глава государства?», – написал Чеснаков в своем блоге.

Политолога поддержал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил предыдущее требование Кучмы «распустить» ЛДНР и обвинил Украину в срыве договоренностей о разводе войск.

«Киев оказался не в состоянии обеспечить прекращение огня, так же, как и разведение сил на очень незначительных участках линии соприкосновения. Отсутствие возможности или отсутствие желания с украинской стороны принципиального значения не имеют. Есть факт – договоренности не выполнены и не выполнены по вине Киева. На этом фоне заявления Кучмы с требованиями обеспечения безопасности и передачи границы и только после этого переходить к вопросам политического урегулирования – абсурдны.

За этим не стоит ничего кроме полного отсутствия желания выполнять уже взятые на себя обязательства, как в вопросах безопасности, так и на политическом треке.

В итоге, из Кучмы делают недобросовестного переговорщика. Он согласовывает разведение и оно не выполняется, он подписывает Формулу Штайнмайера и ее не имплементируют в украинское законодательство. И ему ничего не остаётся, как просто изворачиваться», – написал Мирошник в своем блоге.