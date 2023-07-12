Кулеба: «Язык не поворачивается критиковать США за отказ поставлять ATACMS»

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Решение о передаче Украине американские баллистических ракет ATACMS, дальность которых в зависимости от модификации колеблется от 160 до 300 километров, не принимается по объективным причинам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Киев работает по этому вопросу с американцами.

«Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают», – сказал министр.

При этом он не стал говорить, о каких объективных причинах идет речь.

Он добавил, что у него нет впечатления, что решение о передаче Украине ATACMS не принимается намеренно.

«Я этого не вижу. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено. Но США делают очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Потому и язык не возвращается их за это критиковать», – заявил Кулеба.