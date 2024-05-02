Кулеба жалуется: Россия более эффективна в своих военных усилиях

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба плачется в интервью Foreign Policy: в результате российских атак на Украине повреждено 50% всей энергосистемы.

По его словам, российские баллистические ракеты — «настоящий бич этой войны». В последнее время они использовались в основном для разрушения украинской энергетической системы.

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В то же время Кулеба явно бодрится.

«Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна испытала такие масштабы энергетических разрушений, это выглядело бы намного, гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что мы многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, что на кону», — заявляет он.

Министр добавил, что Украина благодарна США за оказанную помощь, однако пока она дойдет на фронт, за это время «могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск».

«Что действительно важно с точки зрения войны, так это не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки. И, к сожалению, вынужден признать, что союзники Украины отстают от графика, несмотря на свои усилия. Некоторые из них прилагают большие усилия. Но когда я смотрю на то, чего добилась Россия в восстановлении производства промышленной базы своих защитников, и на то, чего до сих пор добился весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», – вынужден признать Кулеба.

По его словам это поднимает перед Западом более фундаментальный вопрос.

«Если он не может быть достаточно эффективным в этой конкретной военной операции, то насколько эффективным он может быть, если вспыхнут другие войны и кризисы того же масштаба?», – риторически спрашивает Кулеба журналиста.

Он еще раз перечислил необходимое Украине западное вооружение:

«Нам нужны артиллерийские боеприпасы для линии фронта, чтобы остановить наступление России. Нам нужны системы ПВО и ракеты-перехватчики, чтобы остановить падение российских ракет – буквально на головы украинцев и на нашу энергетическую инфраструктуру. Нам нужны радиопомехи, потому что современная война — это, по большей части, война дронов и программного обеспечения. И поэтому для борьбы с этим современным, новейшим оружием необходимо обилие средств радиоэлектронной борьбы».

Глава МИД ответил на вопрос, почему Киев не зовет Россию на свой швейцарский «саммит мира».

«Общение с Россией и участие России в переговорах будет возможно по итогам создания коалиции стран на июньском саммите в Швейцарии. Есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать на переговорах добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы. Вот почему на самом саммите не предполагается участие России. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. Но в конечном итоге невозможно положить конец войне без участия обеих сторон», – заявил министр.

Кулеба весьма категоричен:

«Мы можем втянуться в это обсуждение уступок, вспомнить про самую любимую историю, которую российский министр иностранных дел любит всем рассказывать, так называемые Стамбульские договоренности, которые никогда не существовали. Вопрос, который мы должны задать сами себе — почему мы всегда начинаем разговоры с вопроса о том, на какие уступки должна пойти Украина. Мы категорически отвергаем эту парадигму».

По сути, еще раз подтверждено, что компромиссы, о которых периодически говорят на Западе предполагаются исключительно за счет России – по итогам ослабления ее позиций на поле боя. Ни о каких, даже символических уступках со стороны Киева речь вообще не идет.

Более того, киевская пропаганда сознательно толкает и Запад и РФ по пути дальнейшей эскалации (не забывая при этом выставлять себя жертвой). Вот какими словами описывает эту циничную логику киевский тг-канал «Дежурный»:

«Чем значительнее будут успехи армии РФ, тем активнее в войну будут вовлекаться страны Запада, тем дольше война будет идти. Победы будут вынуждать Россию идти все дальше и дальше, исчерпывая далеко не бездонные ресурсы и увеличивая градус эскалации, поскольку Украина сдаваться не будет, а вариант удовлетворения кремлевских хотелок для Запада абсолютно неприемлем».