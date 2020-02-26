Куницын стращает Зеленского АТОшниками и намекает на полную несостоятельность Авакова

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

События в Новых Санжарах показали, что украинское общество больно. При этом в стране уже полмиллиона участников боевых действий в Донбассе. Эти люди неуправляемы и они могут выйти на «неправильный Майдан».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын – бежавший из Крыма в Киев и поддержавший переворот экс-депутат Украины VIII созыва, бывший премьер АРК (1998-2001гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общество больно. События в Санжарах… ну как с точки зрения здравого смысла? Да, понятно, коронавирус. Но с другой стороны, есть какие-то человеческие ценности? Ведь на месте тех людей которые оказались в том же Китае, могли быть наши семьи, наши дети.

Убивать их только за то, что они вернулись на родину в этой ситуации? Это говорит о том, что общество больное, что власть где то и информационно недорабатывает, и разъяснительная работа недостаточно ведется.

Нельзя это сваливать только на правоохранительные органы, которые становятся между оголтелой толпой, которая пытается побить этих людей, сжечь их. Здесь все должны задуматься.

Точно так же, как я всегда говорю – в стране уже полмиллиона воевавших людей. Есть еще тысяч сто, которые вернутся с войны (дай Бог, чтобы она закончилась). Это категория людей, которая преодолела страх умирать, которые хоронили друзей, теряли здоровье.

И сегодня, к сожалению, власть, по большому счету, не имеет авторитетных людей из этой среды, которые могли бы с этой категорией людей говорить. А эти люди либо эту страну на своих плечах вынесут вперед, либо, если они уже придут на майданы, это будут не те майданы, что были раньше.

Поэтому на самом деле рисков сегодня в Украине очень много, и президент и правительство и парламент, они должны очень тщательно ко всем этим вопросам подходить – от коронавируса до участников боевых действий, до земельной реформы и прочих», – пугает крымский беглец.