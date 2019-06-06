Лавров: Порошенко поступил с Зеленским подло

06.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Петр Порошенко перед уходом с поста президента постарался загнать своего преемника в жесткие рамки антироссийской политики, считает глава МИД России Сергей Лавров. Он провел аналогию со сменой президентов США, где, по мнению дипломата, подобное осуществил Барак Обама в отношении Дональда Трампа.

«Запад помалкивает по поводу законов, принятых Петром Алексеевичем Порошенко в период его последней «судороги» перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил «по полной» навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена. Наверное, кто-то считает это расчётливым. Я полагаю, что так поступать в политике подло», – цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

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Он анонсировал увеличения числа граждан РФ среди жителей Украины.

«Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае, мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более, в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них – граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом Президента. В условиях, когда они находятся в блокаде, объявленной Петром Порошенко, другого способа обеспечить их полноценные права просто не существует», – сказал Лавров.