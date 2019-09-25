25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ООН, Политика, Россия, Украина
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Лавров рассказал, о чем говорил с Зеленским на приеме у Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал», – сказал российский министр, отвечая на соответствующий вопрос “Интерфакса”.

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Ранее стало известно, что Лавров и Зеленский контактировали на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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