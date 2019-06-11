Лавров сообщил, сколько еще готов терпеть выходки Зеленского

11.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Кремль ждет, пока президент Украины Владимир Зеленский закончит формирование своей команды, и в стране пройдет парламентские выборы, после чего Киев сможет четко сформулировать свою позицию по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в рамках международного форума «Примаковские чтения» в Москве заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, главное, что нужно делать Киеву для разрешения конфликта – начать реализацию Минских договоренностей.

«Мы ждем, когда оформится его политика по всем вопросам международной жизни, потому что не только украинское урегулирование интересует партнеров Украины. Ждем, когда сформируется его команда.

Пока, как вы знаете, в ожидании предстоящих в июле парламентских выборов, все внимание сконцентрировано на подготовке к ним, и команда, как таковая, пока еще не сформировалась.

Конкретные позиции нового украинского руководства не обрели конкретные очертания.

Но, что касается украинского урегулирования, то сделать, для того, чтобы достичь прогресса, надо только одну вещь – выполнить резолюцию Совета безопасности 2202, которая единогласно утвердила Минские договоренности, которые очень четко расписывают действия, которые должны предпринять стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, и последовательность этих действий», – заявил Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что главным виновником пробуксовки Минска являлся экс-президент Украины Петр Порошенко, который заигрывал с националистами.

«Нормандский формат на высшем уровне дважды – в 15-м и 16-м годах обсуждал пути вывода усилий по выполнению Минских договоренностей из тупика, в котором они оказались, прежде всего, в силу позиций, занятых президентом Порошенко, который сразу же после того, как подписал Минские договоренности, стал выступать с позиции умиротворения национал-радикалов, которые подвергли эти договоренности критике, и оказался неспособным отстоять как политик, как президент страны, оказался неспособным отстоять свою подпись.

Хотя, продолжал делать всякие заклинания о том, что он привержен Минским договоренностям, но выполнять их должна Россия. Евросоюз, кстати, нашел своеобразный способ поддерживать Минские договоренности – принял решение, которое до сих пор остается мантрой и которая заключается в том, что Евросоюз очень хочет снять санкции, но это будет сделано, как только Россия выполнит Минские договоренности.

Тем самым Евросоюз посылал все эти годы сигнал президенту Порошенко – «не выполняй Минские договоренности и твое желание о том, чтобы санкции против России сохранялись, будет выполнено». Это позиция, которая для меня очевидна», – заявил министр.

Не вселяет особых надежд, по словам Лаврова, и позиция отдельных чиновников администрации Зеленского: «Я слышал недавно заявление одного из советников президента Зеленского. Он тоже высказался том плане. Практически он сказал: «Минские договоренности важны потому, что они обеспечивают сохранение санкций против России». Вот для чего некоторым силам в Киеве нужны Минские договоренности, а не для того, чтобы их выполнять».

Глава МИД России отметил, что РФ готова встречаться в любых форматах для разрешения конфликта на Донбассе: «Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – это Контактная группа. Это единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. Без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится. Нормандский формат не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся», – заключил Лавров.