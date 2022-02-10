Лавров выводит Британию на чистую воду. Лондон отвечает санкциями

Запад до сих пор не предоставил России доказательств по громким обвинениям в ее адрес.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я привлекал сегодня внимание госпожи министра к тому, что хайлилайкли так и остается хайлилайкли в том, что касается обвинений России в отравлении Литвиненко в 2007 году. Никаких фактов не предоставлено. Никаких фактов не предоставлено по Скрипалям. Мы даже не знаем, где они находятся. Дочка его вообще российская гражданка. Нам не то что доступ к ней не дают, не говорят ничего об этом. Точно так же никаких фактов не предоставлено и по Навальному. В кампании по очернению России Великобритания играет ведущую роль», – сказал Лавров.

Такая же ситуация складывается, по его мнению, с обвинениями России в подготовке «вторжения» на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла эти слова министра сенсацией.

«Слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду. Британская сторона предпочла этих тем не заметить. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашёл с любимых Западом «химоружейных козырей». Но как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокер», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Британский МИД по-видимому с ней не согласен. Пока министр Трасс вела переговоры в Москве, ее заместитель в Лондоне заявил, что законопроект о британских антироссийских санкциях готов и должен быть утвержден в течение дня.

«Отличный» визит получился. Надо было сразу с утра, до встречи с Лавровым объявить санкции и тут же отправиться в аэропорт. И время нашего министра попусту не занимать», – прокомментировал новость телеведущий Владимир Соловьев.