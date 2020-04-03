ЛДНР пошли на беспрецедентный шаг, чтобы уличить Киев во лжи

03.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве обмена удерживаемыми лицами и опубликовали поименные списки пленных, которых они были готовы передать украинским властям в обмен на своих удерживаемых лиц.

Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что обвинения прозвучали в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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«Публикация списков — это прецедент. И, судя по всему, такой шаг призван оказать давление на украинские власти, которые в последнее время нередко отказываются от предварительных договоренностей», – отмечается в статье.

Луганский список насчитывает 11, а донецкий – 10 имен. Республики прямо говорят, что представители Киева, в том числе Ермак, «прямо и открыто отказались» от обмена установленными лицами.

«Сперва под предлогом того, что якобы не успеют так быстро подготовить десять человек для обмена. А затем представители Украины цинично заявили, что не станут сейчас забирать восемь человек, поскольку хотят потом забрать гораздо больше», – рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова. — Выражаем надежду на то, что господин Ермак найдет в себе мужество и время для того, чтобы извиниться перед родными и близкими людей, о надеждах вернуть домой которых так ярко и красочно любит рассказывать в эфирах руководитель офиса президента».

В свою очередь руководитель рабочей группы ЛНР по обмену Ольга Кобцева в свою очередь обвинила Ермака во лжи: он ранее говорил, что Киев не ведет прямых переговоров с Донецком и Луганском.

«Хотелось бы напомнить, что господин Ермак лично участвовал в видеоконференции, где обсуждался вопрос обмена пленными», — заявила Кобцева.

Кроме того, глава делегации ДНР на переговорах в контактной группе Наталья Никонорова уточнила что Донецк и Луганск были готовы получить только 16 человек, отдав Киеву 19, но представители Украины «цинично отвергли» это предложение.

Издание указывает, что еще ни разу не доходило до публикации поименных списков до проведения обмена с целью пристыдить или вынудить пойти на уступки одну из сторон переговоров.

«Решение пойти на такой шаг вряд ли было принято республиками без согласования с российскими кураторами Донбасса, а возможно, и по инициативе последних. Москва после видеоконференции 26 марта не скрывала недовольства по поводу того, что Киев изменил позицию по поводу предварительно согласованных решений.

В частности, по вопросу Консультативного совета (площадки для прямых контактов между Киевом и представителями Луганска и Донецка). Его договорились создать Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, однако к 26 марта украинская сторона передумала», – говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что публикация ДНР и ЛНР имен пленных, которых они были готовы отдать Киеву, выглядит элементом давления.

«Не факт, что публикация этих списков окажет серьезное деструктивное влияние. Но это очередная попытка подтвердить свою субъектность и слабость киевских властей, которые из-за многочисленных разногласий переходят в привычную для Украины фазу борьбы за политическое выживание», – прокомментировал ситуацию эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.