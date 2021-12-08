Ле Пен и экзотика, или как в Варшаве «агентов Кремля» принимали

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Новости Украины

Польские власти и оппозиция погрязли в очередных разборках. На этот раз они обвиняют друг друга в… пророссийскости.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский в очередной раз собрал в Варшаве представителей евроскептиков и крайне правых. В отличие от него, посетившие польскую столицу политики не страдают русофобией, а скорее предпочитают вести конструктивный диалог с Москвой.

Поэтому еще накануне варшавской встречи в рядах польской либеральной оппозиции поднялась волна истерики: Качиньский разговаривает и дружит с «агентами влияния Кремля», «ПиС» хочет повернуть Польшу на «Восток» и прочее. Политики правящей партии в свою очередь отвечали, что на самом деле пророссийской силой внутри Евросоюза является Германия, с политиками которой дружит именно оппозиция в лице бывшего премьер министра Дональда Туска и его «Гражданской платформы».

Все стало ясно практически сразу после партийной конференции, когда Марин Ле Пен, кандидат на выборах президента Франции и лидер Национального объединения, решила дать интервью польским СМИ.

«Можно говорить, что угодно, но Украина находится в зоне влияния России. Попытка войти в эту зону создает напряженность, страх и приводит к такой обстановке, с которой мы имеем дело сейчас», – сказала французский политик.

Это заявление прозвучало вопреки уверениям Варшавы, которая считает Украину частью коллективного Запада и убеждает, что с «российской агрессией» нужно бороться до последнего украинца (и даже поляка).

На вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, Ле Пен отвечает:

«С начала нужно из него выдавить Турцию. Я не думаю, что в нынешней обстановке НАТО способно принять новые страны».

Правда, польское руководство усильно заверяет Киев, что перспектива вступления в НАТО и ЕС вполне реальная.

«Я не согласна оставаться в зависимости от США, например, в сфере регуляций, способных разрушить европейские предприятия», – подчеркивает прибывшая в Варшаву кандидат Национального объединения на пост президента Франции.

При этом польские правящие элиты вполне согласны оставаться в полной зависимости от Вашингтона, все время пребывая в иллюзии, что у них за океаном «стратегический партнер».

У всех собравшихся в Варшаве партий есть свои интересы, в первую очередь создание относительно большой новой фракции в Европарламенте. Но большинство европейских правых воспринимает польских «партнеров» как не совсем адекватных представители восточноевропейской экзотики.