Лещенко увидел на Украине «апофеоз банановой республики»

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Когда американские частные лица дают кадровые рекомендации президенту Украины, то это является унижением страны.

Об этом в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

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Он подверг критике интервью экс-мэра Нью-Йорка, юриста президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, выступившему против назначения Бориса Богдана главой АП президента Зеленского.

«Я считаю, что это неадекватное отношение между странами, когда частные лица дают рекомендации, кого назначать, а кого – нет», – заявил депутат.

«Я еще могу понять, например, когда официальные органы власти – посольство, Белый дом, Госдепартамент – говорят, что мы выдаем финансовую помощь, поэтому мы бы хотели видеть борьбу с коррупцией на институциональном уровне. Но когда какие-то частные лица, которые не имеют никакого официального статуса, начинают торговать своим влиянием, доступом к уху Трампа, рассказывать, кого в Украине назначать/не назначать – это апофеоз банановой республики. Такого даже во времена Порошенко не было», – сокрушается Лещенко.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, Джулиани посоветовал Зеленскому очиститься от «прилипал» и Коломойского, а также выразил огорчение тем фактом, что около Зеленского крутятся такие люди, как Лещенко.