Либералы против российской армии: Что стоит за вбросами про рост потерь?

07.08.2020, Москва, Максим Карпенко

«Российская армия скрывает невиданный рост небоевых потерь!» – такие обвинения подозрительно синхронно начали публиковаться в последнее время в либеральных пабликах и прозападных СМИ. Доскональная военная статистика с цифрами – это, вообще-то информация секретная, откуда же она вдруг стала известна «независимым» изданиям и блогерам-хипстерам? Однако все становится прозаичнее, если вспомнить историю – накануне великих потрясений, которые недруги пытались устроить России, они всегда старались атаковать изнутри и разложить единственных настоящих союзников нашего государства – армию и флот.

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По словам военного историка Армена Гаспаряна, сегодняшние либералы не придумали ничего нового – так называемые оппозиционеры пытались дискредитировать российскую армию в различные периоды.

«Утверждения о кризисе в российской армии похожи на сообщения украинских СМИ – если им верить, то Киев перебил уже четыре состава ВС России. А почитать наших либералов – так вообще не понятно, кто еще служит в армии? Неполживцы уверяют, что вся страна только и делает, что презирает свои Вооруженные Силы.

Так что к новой кампании следует относиться как к абсолютно привычной лжи вокруг российских Вооруженных Сил. Надо понимать, что это абсолютно нормальная практика – у нас и сто лет назад было то же самое, и в 20-30 годах в эмигрантской политической среде было принято массу бредовейших утверждений про Красную Армию делать, ну а в эпоху «Холодной войны», так тем более», – заявил Гаспарян.

Эксперт также подчеркнул, что сам факт того, что либералы могут безнаказанно и безосновательно критиковать армию, говорит о высоких демократических стандартах в России:

«Нигде подобного рода истерика не пылает в медиа-пространстве, как у нас. Если ты, условно в Германии позволишь в таком тоне размышлять о Бундесвере, я думаю, ты в течение дня станешь абсолютным изгоем внутри германского общества, а потом еще будешь на суде отвечать за свои «интеллектуальные изыскания». А у нас демократия, что поделаешь», – отмечает Гаспарян.

Условия прохождения службы в российской армии, напротив, улучшились в последние годы, рассказал эксперт организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Как раз при нынешнем министре обороны это стало темой особого внимания. Простой пример – именно он стал уделять внимание тому, чтобы в каждой казарме была душевая. Вопросам обеспечения безопасности военной службы уделяется большое внимание в рамках проведения и учебных занятий, несения службы, и просто-напросто в ходе военного быта. Этот вопрос контролируется на самом высоком уровне. С командиров всех уровней спрос за соблюдение мер безопасности в ходе выполнения служебных обязанностей очень жесткий», – отметил Перенджиев.

Искоренить на 100% небоевые потери в армии невозможно – ни в России, ни в любой другой стране мира. Напротив, с развитием социальных сетей теперь бессмысленно скрывать ЧП. Этим, очевидно, и пользуются либералы, указывая на рост сообщений о происшествиях.

«Во все времена в армии и других службах, были небоевые потери. Это жизнь и человеческий фактор. В интересах службы факты умалчивались, а сегодня в век цифровых технологий всё намного прозрачнее», – говорит зампред Общероссийского движения «Сильная Россия», Герой РФ Александр Головашкин.

С ним согласился кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев:

«Небоевые потери, к сожалению, сопутствуют не только воинской службе, а и любому виду деятельности, которая связана с риском для жизни, взаимодействием со сложной техникой. А если говорить уже о вопросах, которые связаны с использованием оружия, взрывчатых веществ и так далее, то тут и особо сомневаться в том, что так или иначе какие-то потери будут и в будущем, не приходится. Вспомним тех же шахтеров или геологов, которые используют различные взрывчатые вещества – периодически подобные случае происходят.

Что касается заявлений о том, что в российской армии увеличиваются небоевые потери, то подобные заявления делаются людьми, которые хотят на этой теме как-то сыграть. Статистика по этому поводу в открытом доступе отсутствует, тем не менее, в СМИ попадает информация, которая говорит о тех или иных ситуациях, которые связаны с травматизмом, гибелью. Я считаю, что это вполне оправдано и объективно – мы живем в открытом обществе, и Министерство обороны открыто для информации, которая имеет социально значимую проблематику. Те, кто хочет каким-то образом сгустить краски, они преследуют не вполне годные цели».

Эмоционально отреагировал на информационные вбросы российских либералов главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Сегодня Россия имеет принципиально иную армию – мотивированную, эффективную, отлично вооруженную, с хорошим денежным обеспечением личного состава. Поэтому российская армия сегодня входит в число лучших армий мира, это признают наши западные «друзья».

Различного рода фейками пытаются лишь набросить дерьма на вентилятор, но, по большому счету, это не нуждается в комментариях, потому что сегодня, действительно, российская армия и флот ведут себя очень достойно, эффективно.

Сравнивать сегодняшнюю армию с армией 90-х годов просто бессмысленно, потому что это принципиально другая военная сила и новые возможности. Могу сказать, что дедовщины как класса не существует больше в российской армии. Бывают, конечно, отдельные нюансы, связанные с дисциплинарной практикой, но все это уже в руках командиров регулируется. Но для всех очевидно, что российская армия сегодня в превосходной форме», – сказал Коротченко.