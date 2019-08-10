10.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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Либералы радеют за «слив» Донбасса ради раскачки ситуации в РФ

Российские либералы стремятся любыми средствами способствовать «сливу» идеи Новороссии, чтобы таким образом подорвать позиции власти в РФ.

Об этом в ходе публичной встречи с бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всеми силами, которые у меня есть, я и так противодействую «сливу» Новороссии, и главной из них является пропаганда, объяснять представителям власти, что «слив» Новороссии будет началом конца даже для относительной стабильности в стране.

Проблема заключается в другом, что значительная часть нынешних высших чиновников давно чают, когда, наконец, Путина «уйдут».

И для них сдача Новороссии может рассматриваться… Плевать они хотели на Новороссию и вообще на Россию. Для них они должна рассматриваться как удобная возможность «сковырнуть» Путина, оставшись при этом у власти самим или передав её своему праволиберальному крылу, так называемому», – отметил Стрелков.

Владимир Квачков добавил, что либералы видят две точки удара: Донбасс и Сирию.

«То, что либералы хотят воспользоваться каким-то событием, чтобы скинуть Путина для себя – это очевидно. И наиболее оптимальные для них две точки, это Новороссия и Сирия», – подчеркнул он.

Также, в знак солидарности с народом Донбасса, экс-полковник ГРУ предложил провести митинг.

«Целесообразно поднять вопрос о том, чтобы провести специальный митинг: «Нет предательству нашего Донбасса» – вот такой митинг, возможно, с соответствующей резолюцией как предупреждение власти», – резюмировал Квачков.

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