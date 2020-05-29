Лидер непопулярной сербской оппозиции призвал бойкотировать выборы

29.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из учредителей прозападного внесистемного «Союза за Сербию» и глава Народной партии Вук Еремич заявил, что сербским гражданам нужно проигнорировать местные и парламентские выборы, чтобы «сохранить свое здоровье и достоинство».

Об этом политик заявил изданию Danas, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В интервью Вук Еремич заявил, что существуют две причины, по которым гражданам Сербии следует остаться дома 21 июня, когда в стране одновременно пройдут парламентские и местные выборы.

«Во-первых, это здоровье, и все еще существует опасность заражения, – пугает оппозиционер. – Не соответствует здравому смыслу ситуация, когда государство фактически в одночасье объявляет о том, что не нужно никаких ограничений. Выборы, объявленные на 21 июня, будут первыми в Европе с начала пандемии. Во-вторых, результаты выборов все знают заранее и их не изменить ничьим голосованием».

По словам Еремича, его партия приняла решение бойкотировать выборы еще в августе прошлого года и не собирается менять своего решения.

Чего не скажешь о его прежних соратниках по «Союзу за Сербию»: поначалу со скандалом о намерении оставить бойкот и идти на выборы заявило молодежное протестное движение «Один из пяти миллионов», потом сдали нервы у лидера партии «Вместе за Сербию», мэра Шабаца Небойши Зеленовича, который решил участвовать только в местных выборах, затем об участии в выборах заявил лидер «Движения свободных граждан», актер Сергей Трифунович, который в ответ на критику в связи с этим однопартийца Еремича – Владимира Гаича, сделал тому неприличное предложение сексуального свойства в твиттере.

Нужно отметить, что решение о бойкоте выборов прозападная оппозиция приняла в связи со своей низкой популярностью в стране. Так, по данным откровенно прозападного Института по европейским делам, на середину апреля 61,9% жителей Сербии готовы были отдать голоса за предвыборный блок сербского президента «Александр Вучич – За наших детей», основу которого составляет Сербская прогрессивная партия.

В свою очередь бойкотирующий выбор «Союз за Сербию» получил бы от сограждан не более 7,1%.

Низкая популярность внесистемных оппозиционеров в народе заключается в том, что на заре нулевых они практически все состояли в Демократической партии Сербии, которая пришла к власти после свержения режима Слободана Милошевича и первой в новейшей истории цветной «тракторной» революции.

В течение десятилетия правления эти люди сдали в Гаагу практически всех сербских героев, довели государство до нищеты и поставили его экономику в колониальную зависимость от Запада, по факту сдали Косово, развалили армию.

Проиграв своим оппонентам из патриотического лагеря, эти политики переругались между собой, наплодив множество карликовых партий, и воссоединились только в конце 2018 года словно по команде извне, что «случайно» совпало с ужесточением принципиальной позиции Сербии на переговорах по Косово.

Помимо этого, практически за каждым лидеров внесистемной прозападной сербской оппозиции тянется длинный шлейф скандалов и мутных дел.

В частности, экс-глава МИД Сербии и экс-глава Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич был замешан в аферах по отмыванию многомилионных сумм, за которые были арестованы его иностранные подельники.

Почему эта же участь не коснулась самого Еремича, регулярно выезжающего за пределы Сербии, остается только догадываться.