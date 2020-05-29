Лидер непопулярной сербской оппозиции призвал бойкотировать выборы
Один из учредителей прозападного внесистемного «Союза за Сербию» и глава Народной партии Вук Еремич заявил, что сербским гражданам нужно проигнорировать местные и парламентские выборы, чтобы «сохранить свое здоровье и достоинство».
Об этом политик заявил изданию Danas, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В интервью Вук Еремич заявил, что существуют две причины, по которым гражданам Сербии следует остаться дома 21 июня, когда в стране одновременно пройдут парламентские и местные выборы.
«Во-первых, это здоровье, и все еще существует опасность заражения, – пугает оппозиционер. – Не соответствует здравому смыслу ситуация, когда государство фактически в одночасье объявляет о том, что не нужно никаких ограничений. Выборы, объявленные на 21 июня, будут первыми в Европе с начала пандемии. Во-вторых, результаты выборов все знают заранее и их не изменить ничьим голосованием».
По словам Еремича, его партия приняла решение бойкотировать выборы еще в августе прошлого года и не собирается менять своего решения.
Чего не скажешь о его прежних соратниках по «Союзу за Сербию»: поначалу со скандалом о намерении оставить бойкот и идти на выборы заявило молодежное протестное движение «Один из пяти миллионов», потом сдали нервы у лидера партии «Вместе за Сербию», мэра Шабаца Небойши Зеленовича, который решил участвовать только в местных выборах, затем об участии в выборах заявил лидер «Движения свободных граждан», актер Сергей Трифунович, который в ответ на критику в связи с этим однопартийца Еремича – Владимира Гаича, сделал тому неприличное предложение сексуального свойства в твиттере.
Нужно отметить, что решение о бойкоте выборов прозападная оппозиция приняла в связи со своей низкой популярностью в стране. Так, по данным откровенно прозападного Института по европейским делам, на середину апреля 61,9% жителей Сербии готовы были отдать голоса за предвыборный блок сербского президента «Александр Вучич – За наших детей», основу которого составляет Сербская прогрессивная партия.
В свою очередь бойкотирующий выбор «Союз за Сербию» получил бы от сограждан не более 7,1%.
Низкая популярность внесистемных оппозиционеров в народе заключается в том, что на заре нулевых они практически все состояли в Демократической партии Сербии, которая пришла к власти после свержения режима Слободана Милошевича и первой в новейшей истории цветной «тракторной» революции.
В течение десятилетия правления эти люди сдали в Гаагу практически всех сербских героев, довели государство до нищеты и поставили его экономику в колониальную зависимость от Запада, по факту сдали Косово, развалили армию.
Проиграв своим оппонентам из патриотического лагеря, эти политики переругались между собой, наплодив множество карликовых партий, и воссоединились только в конце 2018 года словно по команде извне, что «случайно» совпало с ужесточением принципиальной позиции Сербии на переговорах по Косово.
Помимо этого, практически за каждым лидеров внесистемной прозападной сербской оппозиции тянется длинный шлейф скандалов и мутных дел.
В частности, экс-глава МИД Сербии и экс-глава Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич был замешан в аферах по отмыванию многомилионных сумм, за которые были арестованы его иностранные подельники.
Почему эта же участь не коснулась самого Еремича, регулярно выезжающего за пределы Сербии, остается только догадываться.
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