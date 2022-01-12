Литва долго жмурилась, но всё-таки выстрелила себе в ногу

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Литва расторгает с 1 февраля соглашение о перевозке продукции предприятия «Беларуськалий» национальной железной дорогой, поскольку документ «не отвечает интересам национальной безопасности».

Об этом сегодня сообщил министр транспорта Мариус Скуодис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом потери самой Литвы от разрыва транзита власти оценили в $600 млн. Столько гордая прибалтийская республика должна будет заплатить белорусам за разрыв контракта. К этому добавляются потери железной дорогой – до 70 млн евро в год, а Клайпедским портом – 30% грузооборота.

Юридически в договоре не было никаких нарушений. США, которые ввели санкции против «Беларуськалия», не заставляли Литву к ним присоединяться. Однако стремление транспортников не терять и продолжать переваливать «диктаторский» калий вызвало возмущение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, и он демонстративно подал в отставку.

За ним последовал министр транспорта Марюс Скуодис. В итоге решили обойтись малой кровью и уволили только главу ЛЖД Мантаса Бартушку. Кроме того, в отставку подал глава комитета Сейма по внешней политике Жигимантас Павиленис.

Одновременно возникают проблемы и на автомобильных дорогах, связывающих Литву и Белоруссию. Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, в настоящее время только один маршрут следования через пункт пропуска Райгардас – Привалка остаётся загруженными ввиду задержек в оформлении большегрузов.

Политический смысл принятого самоубийственного для экономики решения подчеркнула сегодняшняя встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской. Ее пресс-служба сообщает, что «стороны договорились продолжить координацию действий в вопросе давления на режим». Они согласились, что важно «закрыть лазейки в санкциях и найти способ остановить транзит подсанкционных продуктов через балтийские страны».

Ожидается, что белорусские калийные удобрения, как ранее нефтепродукты, будут перенаправлены в российские порты.

«Безумству храбрых поем мы песню. Лозунг нынешнего консервативного правительства Литвы: слабоумие и отвага! Это в самом деле серьезный удар по Белоруссии, потому что мощности Усть-Луги для перевалки белорусских калийных удобрений еще не готовы. Чтобы сейчас их принять, переориентацию транзита нужно было начинать готовить несколько лет назад, но Минск до последнего торговался с РЖД и цеплялся за Клайпеду. Теперь у “Беларуськалия” будут проблемы с экспортом. Лукашенко не сможет такое спустить и ответит Литве экономической и судебной войной. Международное право на его стороне – в Литве это понимали и потому долго не решались разорвать контракт с “Беларуськалием”», – комментирует сегодняшнее решение Литвы калининградский политолог Александр Носович.

С ним согласен бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман.

«Перекрытие транзита белорусского калия со стороны Литвы в одностороннем порядке со ссылкой на «нацбезопасность» – смелый шаг, потому что, кроме прямых убытков, придется защищаться в настоящем суде, скорее всего – суде ЕС в Люксембурге (но пусть меня поправят специалисты, будут ли там еще какие-то инстанции перед ним). Нужно будет доказать, что сделка с Минском, которая не мешала нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать. Это нетривиальная задача, и против Вильнюса будут точно работать хорошие юристы, потому что дело громкое, в ЕС найдется много юрфирм, готовых представлять Минск», – написал он в своем телеграм-канале.

На долю «Беларуськалия» приходится 20% мирового рынка калийных удобрений. Попытки наложить санкции на это предприятие уже привели к росту цен в прошлом году с 290 до 650 долларов за тонну, а в этом году она прогнозируется на уровне 800 долларов. Это неминуемо приведет к росту цен на продовольствие, которое наложится на болезненный энергитический кризис и рост цен на азотные удобрения.

Отраслевые аналитики предполагают, что Литва не откажется от белорусского транзита, но попытается перейти на «серые схемы». Белорусы найдут, например, российские компании, которые сделают поддельные сертификаты и будут скрывать происхождение калия, а литовцы не будут этому препятствовать.