Луценко так вылизывал куму Порошенко, что обалдел даже Гордон

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Слухи о небывалой скупости президента-олигарха Петра Порошенко не соответствуют действительности – глава государства потратил десятки миллионов долларов на нужды боевиков АТО, а также построил за свой счёт один из лучших театров Европы в Киеве на Андреевском спуске.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По официальным данным, президент Порошенко потратил 70 миллионов долларов на благотворительные цели, в первую очередь – на армию. Семьдесят миллионов долларов!

Я хотел бы, чтобы в нашей стране люди относились с уважением к хорошим поступкам. Можно не любить Порошенко, можно считать, что он плохой…», – сказал он.

Дмитрий Гордон признался, что не верит хвалебным речам генпрокурора в адрес кума-Порошенко.

«Я вам так верил до этого признания, сейчас я вам, простите, не верю», – заявил журналист.

Однако Юрий Луценко продолжил лить елей в адрес Порошенко.

«Зайдите на Андреевский спуск и пощупайте театр, который за свои деньги, без единой копейки государственной, построил Порошенко. Кстати, один из лучших театров прошлого года в Европе.

А ещё можно заехать в два полка спецназа и спросить, кто их полностью укомплектовал после того, как у них не было даже парашютов. А ещё можно поехать на ПВО Украины, и так далее.

Нельзя, с точки зрения национальной безопасности, называть, какие части, но я вам называю конкретную цифру, и готов вас провести по конкретным объектам», – пообещал Луценко.