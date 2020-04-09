Лукашенко для Белоруссии – второй Чернобыль

09.04.2020, Москва, Елена Острякова

Ситуация с отказом от карантина в Белоруссии напоминает историю 34-летней давности, когда в этой стране многие пострадали от взрыва на Чернобыльской АЭС.

Об этом в своем видеоблоге заявил либеральный российский музыкальный критик Артемий Троицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для страны, до сих пор переживающей постчернобыльский синдром, это довольно странно и даже как-то аморально. Тогда все эти радиоактивные облачка пошли аккурат в Беларусь. Там были сильнейшие отравления, многие люди отоварились серьезнейшими заболеваниями, очень многие из них умерли.

Считается, что жертв чернобыльской аварии в Республике Беларусь насчитываются десятки, а может быть, и сотни тысяч. Произошло это оттого, что людям не сообщалось о том, что живут они фактически после взрыва атомной бомбы. Последствия были ужасными. Александр Лукашенко – дубль-2 этой ситуации воспроизвел в 2020 году», – сказал Троицкий.

Он считает, что официальная белорусская статистика не отражает реальной картины заражений.

«Люди в Белоруссии по этому поводу тихо ропщут. Они были бы рады, если бы какие-то предохранительные меры были введены, но Лукашенко придерживается на этот счет другой точки зрения. Я бы сказал, он в данном случае пошел ва-банк.

Если в Белоруссии начнется что-то совсем нехорошее, и люди начнут заражаться и умирать в европейских масштабах, думаю, население этого ему не простит никогда и ни за что», – резюмировал Троицкий.