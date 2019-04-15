Лукашенко не хочет, чтобы об него вытирали ноги в России и на Украине

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе никуда не годится, При этом,Минск готов сделать все возможное для поддержания мира в регионе, но навязываться не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью турецкому агентству «Анадолу», передает БелТА.

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«Видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуии там, то мы готовы исполнить эту роль», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что Беларусь не будет «навязываться» в миротворцы и посредники. Президент заявил, что когда он начинает говорить о ситуации на Донбассе, то о него «начинают ноги вытирать» и в России, и в Украине.

В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением». При этом в конце октября 2018 года он отмечал, что урегулирование невозможно без США.