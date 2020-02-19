Лукашенко обречен сдаться России с позором – белорусский экономист

19.02.2020, Москва, Елена Острякова

У Белоруссии нет серьезных аргументов в нефтяной «войне» с Россией.

Об этом в эфире оппозиционного телеканала «Белсат» заявил белорусский экономист Сергей Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу серьезных аргументов с нашей стороны. Мы вошли в эту войну очень плохо подготовленными. У нас было очень мало запасов сырой нефти для того, чтобы на время этих сложных переговоров вести работу автономно, хотя бы на минимальной загрузке.

Где-то в 10-х числах февраля эти запасы должны были закончиться. Я не вижу каких-то более эффективных предложений. Пока цену российскую все равно не победить», – уверен эксперт.

Он полагает, что у белорусского президента Александра Лукашенко нет другого выхода, кроме как сдаться, хотя это чревато для него теперь глубокой психологической травмой.

«Мне кажется, что рано или поздно придется наступать на горло собственной песне и соглашаться на те условия, которые были, хоть это и тяжело психологически. Но с другой стороны, президент наделал уже столько резких заявлений в виде разговоров о возможном отборе транзитной нефти из трубопровода «Дружба»…

Или об одностороннем отказе от газовой премии, который в принципе незаконен с точки зрения соглашений, которые были заключены с «Газпромом» при покупке «Белтрангаза». Это очень сильные заявления, от которых отмотать назад будет очень сложно. Придется идти сдаваться, но это будет очень сложно сделать, не потеряв лицо после того, как так высоко были подняты ставки», – констатирует Чалый.