Лукашенко попросил белорусских студентов не возвращаться из Европы

Белорусские студенты, обучавшиеся в европейских вузах, поголовно приняли участие в массовых протестах 2020 года.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на республиканском педагогическом совете, передает корреспондент «ПолитНаваигатора».

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«Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит.

Когда-то в очень резкой форме я поручил министру образования разобраться с такими, которые уезжают (у нас есть опыт уже) и возвращаются к нам. И где они? В прошлом году Польша и Литва, как только заковидили, как только мозги на Западе перевернулись, они наших ребят, как сейчас гонят афганцев, выставили ребят, которые поехали туда учиться «чтобы спастись от диктатуры». Больше 2 тыс из Польши. За ночь я решил, что делать: детей надо принимать, какие ни есть. Здесь родители.

Я их принял в Беларусь. И где они оказались в августе прошлого года – по ту сторону баррикад. Они все выступили, ладно, против меня, за разрушение собственного государства, которое только вчера их приняло на свою территорию», – сказал Лукашенко.