Лукашенко предрек победу Трампу и пообещал сделать Минск столицей США

10.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал сделать Минск «столицей США» в 2021 году.

Сенсационное заявление он сделал на открытии легкоатлетического матча Европа-США, который проходит в белорусской столице.

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Этот турнир является возрожденным матчем СССР-США, который проводился с 1958 по 1985 год, чтобы дать возможность помериться силами легкоатлетам двух континентов. После учреждения чемпионата мира по легкой атлетике необходимость таких матчей отпала. Однако в 2017 году было принято решение возродить матч в новой форме. Первые соревнования легкоатлетов США и Европы принимает Минск.

«В 21-м году состоится такой же матч (они проходят раз в два года). Но в связи с тем, что в США будет проводиться чемпионат мира, там он не может. Мы вам предлагаем провести два года в Белоруссии ни в дальнюю Европу, ни в Америку. А через два года, если вы нам поручите, мы проведем подобный матч еще на более высоком уровне. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», – заявил Лукашенко.

Минский стадион отреагировал на это бурными аплодисментами. Лукашенко уточнил, «чтобы нас не заподозрили в нехорошем, что мы хотим Америку присоединить», что столицей США Минск станет только на время соревнований.

«С Дональдом Трампом мы договоримся. Он победит на выборах и, я думаю, появится на этом стадионе столицы, как я уже сказал, очередных легкоатлетических игр матча века», – добавил белорусский президент.