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23.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
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Лукашенко собрался на поклон к ляхам

Александр Лукашенко, не сумев договориться с Россией о льготных поставках энергоресурсов взамен на реальную интеграцию в рамках Союзного договора, решил готовить обращение к МВФ с целью получения кредита.

Об этом сегодня пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, в белорусском правительстве была создана рабочая группа, которая займется созданием «дорожной карты структурных реформ», а консультировать ее будут специалисты Всемирного банка.

«Главная причина, заставившая вернуться и к переговорам, и к реформам, – сложности на российском направлении. Судя по всему, Россия всерьез намерена снять Белоруссию с нефтяной иглы и не компенсировать никаким образом потери от налогового маневра. Как уже писала «НГ», власти Белоруссии оценивают их более чем в 10 млрд долл. на период до 2024 года. Если потери этого года – около 300 млн долл. – еще как-то можно компенсировать, то в дальнейшем делать это будет все сложнее и сложнее», – говорится в статье.

При этом, авторы отмечают, что Белоруссия уже не раз пыталась сотрудничать с МВФ, обещая провести реформы, но в каждом случае программы сворачивались из-за их пробуксовки.

Предыдущая программа была остановлена после того, как Минску удалось договориться с Россией об условиях поставки энергоносителей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Белоруссии ввести общую валюту, как это и предусмотрено Союзным договором.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что выступает против российского рубля в качестве общей валюты, а предлагает создать новую.

У Белоруссии есть сосед – Украина, демонстрирующая последствия отказа от интеграционных проектов с Россией. В 2013 году вместо получения льготных кредитов и вступления в Таможенный союз украинцы осуществили государственный переворот, который привел к гражданской войне, разрыву экономических связей с Россией, закрытию предприятий и оттоку обнищавшего населения за границу.

МВФ остается последним крупным кредитором Украины.

Ранее украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что сотрудничество с МВФ не несет ничего хорошего экономике, потому что деньги фонда не идут на развитие производства.

При этом, Украина обслуживает долги МВФ не за счет роста экономики, а за счет повышения тарифов и снижения уровня жизни граждан.

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