Лукашенко в нетерпении: осенью наступит момент истины для «Минского процесса»

17.07.2019, Киев, Игорь Петров

После выборов в Верховную раду Украины и формирования коалиции президент Украины Владимир Зеленский может попытаться начать реализацию Минских соглашений.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко активно стремится выступить в роли посредника.

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Об этом в эфире канала «UKRLIFE.TV» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Минске, скажем так, на уровне слухов готовится к встрече Александр Лукашенко с Владимиром Зеленским. Говорят, что у Александра Лукашенко могут быть новые мирные инициативы, что Александр Лукашенко может даже выступить чуть ли не в роли посредника в урегулировании конфликта между Киевом и Донецком и Луганском.

Я считаю, что если не может справиться с этим президент Украины, то надо призвать варягов, пусть они помогут справиться», – сказал эксперт. По его мнению, после смены состава Верховной Рады перспективы реализации Минских соглашений улучшатся.

«Новая конфигурация парламента будет более содействовать тому, чтобы Минск выполнялся, по крайней мере, в политической части. Перед парламентом стоит задача проголосовать во втором чтении политические поправки к Конституции, которые расширят полномочия Донбасса в составе Украины, принять закон об амнистии, принять избирательное законодательство для неподконтрольных территорий.

Эти моменты как раз определены в Минских соглашениях, но нынешний состав парламента не мог проголосовать за данные законопроекты. Что касается нового парламента, он не отягощен комбатами, «мирными активистами» в балаклавах, метателями коктейлей Молотова, Танями Черновол, Парасюками и прочими персонажами украинского народного фольклора. Я думаю, то он будет более сговорчивым в этом отношении», – считает Бондаренко.

Сдвиг возможен сразу после формирования коалиции.

«Если это произойдет, то уже в сентябре в начале октября. Сразу после «коалициады» первые вопросы, которые будут подняты, это будут вопросы касающиеся Донбасса. Эти вопросы будут тем более острыми, поскольку Зеленскому, скорее всего, в сентябре месяце захочется поехать на сессию Генеральной ассамблеи ООН, для него это будет очень важный момент. И ему необходимо будет с чем-то туда приехать. Он же не будет говорить «я не виноват это все папередники», ему надо будет показать какие-то конкретные действия и хоть что-то он попытается принять. Вполне возможно – положение об особом статусе Донбасса», – прогнозирует Константин Бондаренко.